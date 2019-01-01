Храм или сквер? Гражданское противостояние в Екатеринбурге

Что важнее: храм или сквер? Разница во мнениях на этот счет привела к гражданскому противостоянию в Екатеринбурге. Решение губернских властей о месте строительства собора святой Екатерины (его должны возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие) и начало работ в соответствии с этим решением вызвало неоднозначную реакцию местных жителей и едва не привело к беспорядкам. С 7 вечера и почти до утра две тысячи человек проводили митинг, обрушили забор вокруг стройплощадки и на несколько часов захватили сквер. Однако их вытеснили сторонники строительства храма и сотрудники компании-застройщика. В ситуацию вмешался губернатор Свердловской области Куйвашев, призвав стороны к диалогу и предложив стать посредником.

Уличный конфликт сторонников разных, но, в общем, одинаково благих для города идей – сохранения сквера и возведения храма – легко объясним манерой принятия решений, которая не зависит от того, светский костюм на человеке или ряса. Место строительства собора было утверждено прошлой осенью на градостроительном совете при губернаторе (тот самом, который теперь вынужден предлагать свои услуги посредника для урегулирования конфликта). Местом этим почему-то избран сквер у Театра драмы. В феврале этого года завершились планировка, межевание и общественные слушания. Начало строительства вызвало недовольство горожан, чье мнение в рамках этих слушаний учтено не было, которые и вышли на стихийную акцию. Более того, как отмечает «Газета.ру», общественное недовольство вызывает в том числе и фактическое отсутствие обсуждения строительства с горожанами.

«Появление нового храма должно быть общим праздником, а если этого не получается, нужно задуматься, правильной ли мы все идем дорогой», - заметил в эфире НСН протодиакон Русской Православной церкви Андрей Кураев: