Более 20 человек эвакуировали после пожара в жилом доме в Туапсе

Пожар произошёл в многоквартирном доме в Туапсе, эвакуировано 24 человека, сообщает пресс-сслужба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Два человека погибли при пожаре в Беслане

По данным спасателей, возгорание произошло на втором этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Фрунзе. С огнём боролись 23 человека личного состава и 7 единиц техники.

В настоящее время пожар потушен, пострадал один человек.

Причины инцидента устанавливаются. Источники ТАСС утверждают, что к возгоранию привёл взрыв газа.

Ранее в Чебоксарах при пожаре в квартире пострадали четыре человека, в том числе трое детей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Pixabay.com / skeeze
ТЕГИ:Взрыв ГазаПострадавшиеЭвакуацияПожар
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры