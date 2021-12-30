Более 20 человек эвакуировали после пожара в жилом доме в Туапсе
Пожар произошёл в многоквартирном доме в Туапсе, эвакуировано 24 человека, сообщает пресс-сслужба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
По данным спасателей, возгорание произошло на втором этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Фрунзе. С огнём боролись 23 человека личного состава и 7 единиц техники.
В настоящее время пожар потушен, пострадал один человек.
Причины инцидента устанавливаются. Источники ТАСС утверждают, что к возгоранию привёл взрыв газа.
Ранее в Чебоксарах при пожаре в квартире пострадали четыре человека, в том числе трое детей.
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