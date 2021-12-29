Трое детей и один взрослый пострадали при пожаре в Чебоксарах

По данным источника, ЧП произошло ночью 28 декабря в квартире на последнем этаже четырехэтажного жилого дома №3 на улице Максимова. В 23.38 в службу поступило сообщение о происшествии.

В ведомстве подчеркнули, что пожар, в тушении которого участвовали 29 человек и девять единиц техники, был ликвидирован 29 декабря в 00.45. Отмечается, что к операции были подключены представители МЧС России.