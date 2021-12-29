Трое детей и один взрослый пострадали при пожаре в Чебоксарах

В Чебоксарах при пожаре в квартире пострадали четыре человека, в том числе трое детей. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на региональные экстренные службы.

Пострадавшие, включая детей 2014, 2018 и 2021 годов рождения, госпитализированы в медучреждение.

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По данным источника, ЧП произошло ночью 28 декабря в квартире на последнем этаже четырехэтажного жилого дома №3 на улице Максимова. В 23.38 в службу поступило сообщение о происшествии.

В ведомстве подчеркнули, что пожар, в тушении которого участвовали 29 человек и девять единиц техники, был ликвидирован 29 декабря в 00.45. Отмечается, что к операции были подключены представители МЧС России.

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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
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