Два человека погибли при пожаре в Беслане

Два человека погибли при пожаре в авторемонтных боксах в Беслане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по Северной Осетии - Алании.



Пожар произошел в здании по улице Фриева, 32. Личности погибших устанавливаются.

Отмечается, что огонь распространился на 150 кв.м. Прокуратура устанавливает причины возгорания.

