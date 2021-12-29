Два человека погибли при пожаре в Беслане
29 декабря 202122:42
Два человека погибли при пожаре в авторемонтных боксах в Беслане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по Северной Осетии - Алании.
Пожар произошел в здании по улице Фриева, 32. Личности погибших устанавливаются.
Отмечается, что огонь распространился на 150 кв.м. Прокуратура устанавливает причины возгорания.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru