Более 1,6 тыс. протестантов задержали в Алма-Ате

В Алма-Ате правоохранители задержали 1 тысячу 678 мародеров, участников террористических атак и других незаконных акций. Об этом сообщили в комендатуре города.

Отмечается, что у них изъяли 1 тысячу 476 боеприпасов и 36 единиц огнестрельного оружия.

На пяти блок-постах, которые установлены по периметру Алма-Аты, полиция задержала 38 человек. Правоохранительные органы освободили от бандитов Алатауский и Медеуский районы города.

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В первые дни 2022 года на западе Казахстана начались массовые беспорядки из-за резкого увеличения стоимости сжиженного газа, которые позже распространились и на другие города, в том числе на Алма-Ату. Митингующие добавили политические лозунги.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения, заявив о попытке госпереворота. Он обратился в ОДКБ за помощью, после чего в Казахстан прибыли коллективные миротворческие силы.

Сейчас ситуация в стране постепенно стабилизируется. 11 января Токаев объявил о выводе с 13 января войск ОДКБ из Казахстана, которые пробыли в стране всего несколько дней.

Ранее казахстанский политолог Андрей Чеботарёв в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что заговор или сознательное бездействие руководства КНБ привели к дестабилизации обстановки в Казахстане.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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