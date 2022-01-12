Более 1,6 тыс. протестантов задержали в Алма-Ате
В Алма-Ате правоохранители задержали 1 тысячу 678 мародеров, участников террористических атак и других незаконных акций. Об этом сообщили в комендатуре города.
Отмечается, что у них изъяли 1 тысячу 476 боеприпасов и 36 единиц огнестрельного оружия.
На пяти блок-постах, которые установлены по периметру Алма-Аты, полиция задержала 38 человек. Правоохранительные органы освободили от бандитов Алатауский и Медеуский районы города.
В первые дни 2022 года на западе Казахстана начались массовые беспорядки из-за резкого увеличения стоимости сжиженного газа, которые позже распространились и на другие города, в том числе на Алма-Ату. Митингующие добавили политические лозунги.
Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения, заявив о попытке госпереворота. Он обратился в ОДКБ за помощью, после чего в Казахстан прибыли коллективные миротворческие силы.
Сейчас ситуация в стране постепенно стабилизируется. 11 января Токаев объявил о выводе с 13 января войск ОДКБ из Казахстана, которые пробыли в стране всего несколько дней.
Ранее казахстанский политолог Андрей Чеботарёв в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что заговор или сознательное бездействие руководства КНБ привели к дестабилизации обстановки в Казахстане.
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