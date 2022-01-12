Более 1,6 тыс. протестантов задержали в Алма-Ате

В Алма-Ате правоохранители задержали 1 тысячу 678 мародеров, участников террористических атак и других незаконных акций. Об этом сообщили в комендатуре города.

Отмечается, что у них изъяли 1 тысячу 476 боеприпасов и 36 единиц огнестрельного оружия.

На пяти блок-постах, которые установлены по периметру Алма-Аты, полиция задержала 38 человек. Правоохранительные органы освободили от бандитов Алатауский и Медеуский районы города.