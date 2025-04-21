Суд посмертно признал Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми

Столичный Бутырский суд признал убитого в 2018 году Михаила Хачатуряна виновным в насилии над своими дочерьми. Об этом сообщает РИА Новости.

«Признать Хачатуряна виновным», - постановил суд.

Уголовное дело будет прекращено в связи со смертью фигуранта.

Дело дочерей Хачатуряна пока не закрыто, решение о вине их отца в насилии станет одним из доказательств невиновности сестер.

Тело Михаила Хачатуряна с колотыми ранениями обнаружили в Москве в 2018 году. По данным следствия, мужчину убили трое его дочерей. Позже девушки признали вину в убийстве, при этом защита утверждала, что сестры оказались в безвыходной ситуации на фоне издевательств и насилия со стороны отца.

В 2021 году девушек признали потерпевшими по делу о насилии и побоях со стороны Хачатуряна, напоминает RT. Их отца судили за два эпизода насильственных действий сексуального характера против несовершеннолетних, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью нескольких лиц, изготовление и распространение порнографических материалов.

