Суд посмертно признал Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми
Столичный Бутырский суд признал убитого в 2018 году Михаила Хачатуряна виновным в насилии над своими дочерьми. Об этом сообщает РИА Новости.
«Признать Хачатуряна виновным», - постановил суд.
Уголовное дело будет прекращено в связи со смертью фигуранта.
Дело дочерей Хачатуряна пока не закрыто, решение о вине их отца в насилии станет одним из доказательств невиновности сестер.
Тело Михаила Хачатуряна с колотыми ранениями обнаружили в Москве в 2018 году. По данным следствия, мужчину убили трое его дочерей. Позже девушки признали вину в убийстве, при этом защита утверждала, что сестры оказались в безвыходной ситуации на фоне издевательств и насилия со стороны отца.
В 2021 году девушек признали потерпевшими по делу о насилии и побоях со стороны Хачатуряна, напоминает RT. Их отца судили за два эпизода насильственных действий сексуального характера против несовершеннолетних, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью нескольких лиц, изготовление и распространение порнографических материалов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru