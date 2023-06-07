Более 1,3 тыс. литров «Мистера сидра» с метанолом изъяли в Мордовии
Полицейские изъяли более 1,3 тыс. литров продукции торговой марки «Мистер сидр» с метанолом в Мордовии, сообщили в пресс-службе УМВД по республике.
Накануне полицейские провели рейды, в ходе которых было проверено 25 организаций розничной торговли в Саранске и районах Мордовии. Стражи порядка изъяли 16 кег «Мистера сидра». Также 28 кег было изъято на оптовой базе коммерческой организации.
Правительство должно ввести в России денатурацию метанола (изменение цвета или запаха), заявил глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в интервью НСН, передает «Радиоточка НСН».
Ранее соседка жительницы Новокуйбышевска Самарской области, которая насмерть отравилась напитком «Мистер Сидр», рассказала «Известиям» о ее семье.
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