Более 1,3 тыс. литров «Мистера сидра» с метанолом изъяли в Мордовии

Накануне полицейские провели рейды, в ходе которых было проверено 25 организаций розничной торговли в Саранске и районах Мордовии. Стражи порядка изъяли 16 кег «Мистера сидра». Также 28 кег было изъято на оптовой базе коммерческой организации.

Правительство должно ввести в России денатурацию метанола (изменение цвета или запаха), заявил глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в интервью НСН, передает «Радиоточка НСН».

Ранее соседка жительницы Новокуйбышевска Самарской области, которая насмерть отравилась напитком «Мистер Сидр», рассказала «Известиям» о ее семье.

