Более 1000 человек эвакуировали в Феодосии из-за пожара на нефтебазе

Уже не менее 1047 человек в Феодосии эвакуировали из-за пожара на нефтебазе. Речь идёт о проживающих в районах Черноморской набережной и Ближних Камышей, сообщил глава города Игорь Ткаченко.

Была проведена регистрация эвакуированных, их осмотрели медики, после этого людей разместили в гостиницах и пансионатах города. Глава города выразил благодарность предпринимателям, которые помогли с размещением.

Режим ЧС ввели в Феодосии из-за пожара на нефтебазе

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сегодня к утру площадь пожара на нефтебазе в Феодосии увеличилась до 2500 квадратных метров, продолжают гореть три ёмкости с нефтепродуктами. Возгорание произошло на феодосийской нефтебазе утром в понедельник. По данным СМИ, это стало результатом удара со стороны ВСУ. По сообщению министерства обороны РФ, над Крымом в ночь на 7 октября было сбито 12 беспилотников.

Никто из людей не пострадал. В Феодосии действует режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Пришлось перекрыть некоторые улицы, временно прерванное движение пригородных поездов на участке Феодосия - Владиславовка уже возобновлено.

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фото: telegram.org
ТЕГИ:ЭвакуацияПожарФеодосия

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