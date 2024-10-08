Более 1000 человек эвакуировали в Феодосии из-за пожара на нефтебазе
Уже не менее 1047 человек в Феодосии эвакуировали из-за пожара на нефтебазе. Речь идёт о проживающих в районах Черноморской набережной и Ближних Камышей, сообщил глава города Игорь Ткаченко.
Была проведена регистрация эвакуированных, их осмотрели медики, после этого людей разместили в гостиницах и пансионатах города. Глава города выразил благодарность предпринимателям, которые помогли с размещением.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сегодня к утру площадь пожара на нефтебазе в Феодосии увеличилась до 2500 квадратных метров, продолжают гореть три ёмкости с нефтепродуктами. Возгорание произошло на феодосийской нефтебазе утром в понедельник. По данным СМИ, это стало результатом удара со стороны ВСУ. По сообщению министерства обороны РФ, над Крымом в ночь на 7 октября было сбито 12 беспилотников.
Никто из людей не пострадал. В Феодосии действует режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Пришлось перекрыть некоторые улицы, временно прерванное движение пригородных поездов на участке Феодосия - Владиславовка уже возобновлено.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru