Более 1000 человек эвакуировали в Феодосии из-за пожара на нефтебазе

Уже не менее 1047 человек в Феодосии эвакуировали из-за пожара на нефтебазе. Речь идёт о проживающих в районах Черноморской набережной и Ближних Камышей, сообщил глава города Игорь Ткаченко.

Была проведена регистрация эвакуированных, их осмотрели медики, после этого людей разместили в гостиницах и пансионатах города. Глава города выразил благодарность предпринимателям, которые помогли с размещением.