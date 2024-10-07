Режим ЧС ввели в Феодосии из-за пожара на нефтебазе

Режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера всё-таки введён в Феодосии из-за возгорания на нефтяном терминале. Это подтвердил в своём Telegram руководитель администрации города на юго-востоке Крыма Игорь Ткаченко.

Пост был опубликован в 9:33 мск. Как уточнил Ткаченко, доступ людей и транспорта в зону ЧС ограничен. Ранее утром информация о таком режиме ЧС в Феодосии появилась в Telegram-канале городской администрации. Однако затем советник главы Крыма Олег Крючков опроверг эти данные, а пост аннулировали. Его появление объяснили технической ошибкой.

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Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным главы города, люди в результате пожара на нефтебазе не пострадали. На место пожара направились сотрудники управления Роспотребнадзора для определения уровня вредных примесей в воздухе.

Движение пригородных поездов на участке Феодосия - Владиславовка временно приостановлено по техническим причинам, сообщило республиканское министерство транспорта.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:НефтепродуктыПожарФеодосия

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