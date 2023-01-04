Более 10 человек пострадали при обстреле ВСУ жилого квартала в Васильевке
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своём Telegram-канале заявил, что вооруженные формирования сопредельных территорий Украины в очередной раз нанесли артиллерийские удары по жилому кварталу города Васильевка.
По его словам, разрушения получила гражданская инфраструктура, на месте работают службы МЧС.
«По предварительным данным пострадали более 10 человек.... Пострадавшим будет оказана максимальная помощь и поддержка», - написал Балицкий.
Ранее в Минобороны РФ заявили о серьёзных потерях ВСУ в Запорожской области, сообщают «Невские новости».
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