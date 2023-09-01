Более 10 человек пострадали при обстреле ТРЦ «Донецк сити»

Уточняется, что среди пострадавших есть шестилетний ребенок, он тяжело ранен. Украинская сторона выпустила 15 ракет РСЗО.

Накануне главы ДНР Денис Пушилин сообщил о десяти пострадавших в результате обстрела Донецка и Волновахского района республики.

Как сообщает «Радиоточка НСН», в результате обстрела 27 августа в Донецке госпитализировали трех детей.

