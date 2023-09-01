Более 10 человек пострадали при обстреле ТРЦ «Донецк сити»

Более десяти человек получили ранения в результате украинского обстрела ТРЦ «Донецк сити», сообщило представительство ДНР в СЦКК.

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Уточняется, что среди пострадавших есть шестилетний ребенок, он тяжело ранен. Украинская сторона выпустила 15 ракет РСЗО.

Накануне главы ДНР Денис Пушилин сообщил о десяти пострадавших в результате обстрела Донецка и Волновахского района республики.

Как сообщает «Радиоточка НСН», в результате обстрела 27 августа в Донецке госпитализировали трех детей.

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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