Более 10 человек госпитализированы с признаками отравления метанолом в Казани

11 человек госпитализированы с признаками отравления метанолом в Казани, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Татарстана.

Отмечается, что трое из 11 обратившихся в казанскую городскую клиническую больницы №7 находятся в тяжелом состоянии.

До 35 выросло число жертв отравления суррогатом в Свердловской области

«Врачи-токсикологи борются за жизни всех поступивших пациентов», - добавили в ведомстве.

Выясняются причины произошедшего.

Ранее в Казани четыре человека отравились бытовым газом.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:БольницаТатарстанКазаньОтравление
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