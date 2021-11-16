Более 10 человек госпитализированы с признаками отравления метанолом в Казани
16 ноября 202115:45
11 человек госпитализированы с признаками отравления метанолом в Казани, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Татарстана.
Отмечается, что трое из 11 обратившихся в казанскую городскую клиническую больницы №7 находятся в тяжелом состоянии.
«Врачи-токсикологи борются за жизни всех поступивших пациентов», - добавили в ведомстве.
Выясняются причины произошедшего.
Ранее в Казани четыре человека отравились бытовым газом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru