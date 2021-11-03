До 35 выросло число жертв отравления суррогатом в Свердловской области
Уже 35 человек скончались в результате отравления метиловым спиртом в Свердловской области. Об увеличении числа жертв сообщил «Интерфаксу» региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» Дмитрий Чукреев.
Ещё четверо пострадавших умерли в больницах Екатеринбурга в минувшие выходные.
По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть людей».
В ходе расследования задержаны пока пять человек, четырём из них предъявлено обвинение, они арестованы и помещены в следственный изолятор. С пятого подозреваемого все подозрения были сняты и его отпустили.
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