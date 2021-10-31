Четыре человека отравились бытовым газом в Казани
Четыре человека, среди которых два ребенка, госпитализированы в Казани после отравления, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.
Это мужчина 1984 года рождения и женщина 1985 года рождения, а также шестимесячный мальчик и девочка 2015 года рождения.
По предварительным данным, пострадавшие получили отравление бытовым газом.
Информация о том, что семье стало плохо, поступила по единому номеру вызова экстренных служб от соседей. Прибывшие спасатели вскрыли входную дверь и обеспечили доступ медиков.
Как сообщалось ранее, женщина с супругом и дочерью погибли в квартире в Тверской области. В жилище обнаружена неисправная газовая колонка.
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