Четыре человека отравились бытовым газом в Казани

Это мужчина 1984 года рождения и женщина 1985 года рождения, а также шестимесячный мальчик и девочка 2015 года рождения.

По предварительным данным, пострадавшие получили отравление бытовым газом.

Информация о том, что семье стало плохо, поступила по единому номеру вызова экстренных служб от соседей. Прибывшие спасатели вскрыли входную дверь и обеспечили доступ медиков.

Как сообщалось ранее, женщина с супругом и дочерью погибли в квартире в Тверской области. В жилище обнаружена неисправная газовая колонка.

