Болдуина предупредили о небоевом оружии перед съемками
Помощник режиссера Дэйв Холлс перед началом съемок передал актеру Алеку Болдуину пистолет, из которого была застрелена на съемках фильма «Ржавчина» (Rust) оператор Галина Хатчинс, отметив, что отдает «небоевое оружие». Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на материалы дела.
Уточняется, что на специальной тележке лежали три пистолета – их подготовила для эпизода специалист по оружию Ханна Гутьеррес. Один из них, как выяснилось, оказался заряжен боевыми патронами для сцены, в которой актер стрелял в сторону камеры.
Напомним, в результате инцидента были ранены 48-летний режиссёр Джоэл Соуза, а также 42-летняя оператор Хатчинс, которая позже скончалась в больнице.
Ранее начальник военно-технической кинобазы (ВТКБ) «Мосфильма» Владимир Сафонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что звезда Голливуда Алек Болдуин не должен отвечать за то, что случайно застрелил на съемках оператора и тяжело ранил режиссера.
«Я не думаю, что Алек Болдуин будет отвечать. Должен отвечать тот, кто давал ему оружие. Есть охолощенное оружие, есть боевое. Какое оружие может присутствовать на съемках? Обычно, только охолощенное. За то, что там оказалось боевое оружие, должны отвечать реквизиторы и оружейник», - сказал Сафонов.
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