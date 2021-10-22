Болдуин впервые прокомментировал инцидент на съёмках фильма «Ржавчина»

Актёр Алек Болдуин заявил, что сотрудничает со следствием в рамках расследования трагедии, которая произошла на съёмках фильма «Ржавчина» (Rust), сообщает РИА Новости.

По его словам, он шокирован «непреднамеренным убийством» оператора Галины Хатчинс, поддерживает контакт с семьёй и готов оказать поддержку.

Ранее журнал Variety, со ссылкой на профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), сообщил, что пистолет, из которого на съёмках стрелял Болдуин, был заряжен боевым патроном.

Оружие, из которого стрелял актёр, должно было быть заряжено холостыми патронами. В результате инцидента были ранены 48-летний режиссёр Джоэл Соуза, а также 42-летняя оператор Хатчинс, которая позже скончалась в больнице.