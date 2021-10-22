СМИ: в пистолете, из которого стрелял Болдуин, был один боевой патрон
Профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) заявил, что пистолет, из которого на съёмках стрелял актёр Алек Болдуин, был заряжен боевым патроном, сообщает журнал Variety.
В сообщении, которое профсоюз направил своим членам, говорится, что актёр «случайно выстрелил одним боевым патроном на месте съёмок, попав в оператора и режиссёра».
Трагедия произошла во время съёмок фильма «Ржавчина» (Rust). Болдуин стрелял из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. В результате были ранены 48-летний режиссёр Джоэл Соуза, а также 42-летняя оператор Галина Хатчинс, которая скончалась в больнице.
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