Бойцы Росгвардии задержали жителя ДНР по наводке военной контрразведки

Отмечается, что росгвардейцы получили данные о задержанном от военной контрразведки. Сообщалось, что он нанес тяжкий вред здоровью человека, впоследствии скончавшегося от полученных травм. Бойцы спецслужбы отправились на место жительства фигуранта. Впоследствии выяснилось, что злоумышленник скрывался от правосудия на протяжении полугода.

Задержанного доставили в районный следственный отдел для последующих процессуальных действий и избрания меры пресечения.

Ранее Сотрудники Росгвардии задержали возле школы №16 в Иркутске мужчину, который неадекватно себя вел, задержанного передали врачам скорой помощи. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».