Бойцы Росгвардии задержали жителя ДНР по наводке военной контрразведки
Бойцы Росгвардии задержали по подозрению в совершении преступления жителя ДНР. Об этом сообщили в Росгвардии на официальном сайте.
Отмечается, что росгвардейцы получили данные о задержанном от военной контрразведки. Сообщалось, что он нанес тяжкий вред здоровью человека, впоследствии скончавшегося от полученных травм. Бойцы спецслужбы отправились на место жительства фигуранта. Впоследствии выяснилось, что злоумышленник скрывался от правосудия на протяжении полугода.
Задержанного доставили в районный следственный отдел для последующих процессуальных действий и избрания меры пресечения.
Ранее Сотрудники Росгвардии задержали возле школы №16 в Иркутске мужчину, который неадекватно себя вел, задержанного передали врачам скорой помощи. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Главного полицейского Выборгского района арестовали по обвинению в коррупции
- Стилист объяснил, как правильно ухаживать за волосами в холодное время года
- Экономист прогнозирует рост стоимости авиабилетов на рейсы по России на треть
- Суд отправил подростка на лечение у психиатра из-за нацистского приветствия
- Греческий теннисист Циципас снялся матча с Итогового турнира АТР
- СМИ: Пентагон продолжает закупать нефтепродукты из России, несмотря на санкции
- В Москве россиянина арестовали за сотрудничество с иностранным государством
- Бойцы Росгвардии задержали жителя ДНР по наводке военной контрразведки
- Аферисты обманули трех петербургских пенсионеров на 13 млн рублей
- В возрасте 63 лет умер один из основателей группы «Алиса» Андрей Шаталин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru