Бойцы Росгвардии обнаружили схрон ВСУ с боеприпасами в Мариуполе

Бойцы Росгвардии нашли схрон с боеприпасами в здании, ранее занимаемом военнослужащими ВСУ, в Мариуполе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства порталу Lenta.ru.

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Сообщается, что данные о месте расположения тайника передали местные жители. Проверка объекта подтвердила полученную информацию.

Росгвардия добыла из схрона 11 выстрелов для гранатомета РПГ-7, патроны к стрелковому оружию разного калибра и три гранаты Ф-1.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале заявил, что в греко-католическом храме в Бердянске Запорожской области был найден схрон с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МариупольОружиеРосгвардия
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