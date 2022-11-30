Бойцы Росгвардии обнаружили схрон ВСУ с боеприпасами в Мариуполе

Сообщается, что данные о месте расположения тайника передали местные жители. Проверка объекта подтвердила полученную информацию.

Росгвардия добыла из схрона 11 выстрелов для гранатомета РПГ-7, патроны к стрелковому оружию разного калибра и три гранаты Ф-1.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале заявил, что в греко-католическом храме в Бердянске Запорожской области был найден схрон с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

