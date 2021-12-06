Бойца ММА Чоршанбиева выслали из России за нарушение миграционного законодательства

По решению суда, уроженец Таджикистана Чоршанбиев будет выдворен из России, а также оштрафован на 5 тысяч рублей.

Ранее Чоршанбиева задержали в Москве за опасную езду. Выяснилось, что у спортсмена нет водительских прав российского образца, а имеется лишь национальное водительское удостоверение Таджикистана.