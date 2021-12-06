Бойца ММА Чоршанбиева выслали из России за нарушение миграционного законодательства
6 декабря 202116:57
Останкинский суд Москвы признал бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева виновным в нарушении российского миграционного законодательства, сообщает ТАСС.
По решению суда, уроженец Таджикистана Чоршанбиев будет выдворен из России, а также оштрафован на 5 тысяч рублей.
Ранее Чоршанбиева задержали в Москве за опасную езду. Выяснилось, что у спортсмена нет водительских прав российского образца, а имеется лишь национальное водительское удостоверение Таджикистана.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru