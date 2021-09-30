В Москве депортируемый мигрант сбежал из-под стражи
Подлежащий депортации иностранец сбежал из-под стражи в московском аэропорту Внуково, сообщает пресс-служба Управление на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.
В ведомстве рассказали, что для депортации в воздушную гавань полицейские доставили двоих мигрантов, один из которых, ранее судимый, в какой-то момент запрыгнул на пассажирское сиденье находившегося поблизости автомобиля.
Один из полицейских попытался остановить транспортное средство, однако водитель наехал на него и несколько десятков метров протащил полицейского на капоте, после чего скрылся.
В настоящее время Сейчас объявлен план «Перехват», добавили в ведомстве.
Ранее в МВД РФ заявили, что в первом полугодии 2021 года из России были высланы порядка 8,6 тысячи иностранных граждан, сообщает RT.
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