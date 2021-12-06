СМИ: Задержанного в Москве бойца ММА Чоршанбиева могут депортировать из России

Протокол о нарушении правил въезда в Россию составили в отношении бойца ММА, блогера Чоршанбе Чоршанбиева, мужчине грозит депортация. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Известного бойца MMA Чоршанбиева задержали в Москве за опасную езду

По данным издания, в понедельник состоится судебное заседание по вопросу нарушения бойцом российского законодательства. Отмечается, что Чоршанбиев — уроженец Таджикистана.

На минувшей неделе Чоршанбиева задержали в Москве за опасную езду, напоминает телеканал «360». При задержании выяснилось, что у спортсмена нет водительских прав российского образца, а имеется лишь национальное водительское удостоверение Таджикистана, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияТаджикистанДепортацияСпортсмены
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