СМИ: Задержанного в Москве бойца ММА Чоршанбиева могут депортировать из России
Протокол о нарушении правил въезда в Россию составили в отношении бойца ММА, блогера Чоршанбе Чоршанбиева, мужчине грозит депортация. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По данным издания, в понедельник состоится судебное заседание по вопросу нарушения бойцом российского законодательства. Отмечается, что Чоршанбиев — уроженец Таджикистана.
На минувшей неделе Чоршанбиева задержали в Москве за опасную езду, напоминает телеканал «360». При задержании выяснилось, что у спортсмена нет водительских прав российского образца, а имеется лишь национальное водительское удостоверение Таджикистана, отмечает Ura.ru.
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