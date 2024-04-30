Устроивший аварию с двумя погибшими в Новой Москве водитель был пьян

В Москве водитель Mercedes, который устроил смертельное ДТП в Новой Москве, сел за руль пьяным, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

В Башкирии в результате ДТП погибли четыре человека

Его автомобиль столкнулся с ВАЗ. Авария случилась в районе деревни Терехово вечером 29 апреля. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу и врезался в отечественный автомобиль.

В результате погибли два человека. Пострадали дети 2015 и 2018 годов рождения, они госпитализировали.

Ранее в ДТП на Кубани погибли пять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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