Богомаз заявил о сбитом в Брянской области украинском беспилотнике
9 января 202417:35
Глава Брянской области Александр Богомаз в своём Telegram-канале заявил, что российские силы ПВО пресекли попытку Вооружённых сил Украины совершить атаку с помощью БПЛА.
По его словам, над Брянским районом был сбит украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», - заключил он.
Ранее Богомаз заявил, что в результате обстрела из РСЗО ВСУ двух сел в Брянской области погиб 9-летний ребёнок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru