Богомаз заявил о сбитом в Брянской области украинском беспилотнике

Глава Брянской области Александр Богомаз в своём Telegram-канале заявил, что российские силы ПВО пресекли попытку Вооружённых сил Украины совершить атаку с помощью БПЛА.

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По его словам, над Брянским районом был сбит украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», - заключил он.

Ранее Богомаз заявил, что в результате обстрела из РСЗО ВСУ двух сел в Брянской области погиб 9-летний ребёнок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУБеспилотникиБрянская Область

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