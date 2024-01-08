Минобороны РФ: Над Брянской областью уничтожили два беспилотника ВСУ
8 января 202418:02
Российские средства ПВО пресекли попытку атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по объектам на территории России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что инцидент произошёл 8 января около 17:00 мск, ВСУ использовали беспилотные летательные аппараты самолётного типа.
«Два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области», - заключили в российском оборонном ведомстве.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что над Чёрным морем были уничтожены шесть украинских ракет «Нептун», пишут «Известия».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Россиянка погибла при падении автомобиля в море на Филиппинах
- Минобороны РФ: Над Брянской областью уничтожили два беспилотника ВСУ
- Гладков: В Белгороде в результате обстрелов повреждены 944 жилых помещений
- Собянин рассказал о проектах, которые реализуют в Москве по офсетным контрактам
- Гладков заявил, что город Шебекино снова обстреляли ВСУ
- Экономист Беляев: Ипотечная ставка в 2024 году может быть около 10%
- Недетские игры: После треш-видео с «полетом» ребенка в сугроб блогера ждет разбирательство
- СМИ: Польша скрывает доказательства по делу о подрыве «Северных потоков»
- Четыре человека погибли при столкновении 30 автомобилей в Новгородской области
- Хинштейн: В МЧС началась проверка пожелавшего онкологии сотруднику генерала
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru