Минобороны РФ: Над Брянской областью уничтожили два беспилотника ВСУ

Российские средства ПВО пресекли попытку атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по объектам на территории России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ВСУ обстреляли четыре района и три городских округа Белгородской области

В сообщении говорится, что инцидент произошёл 8 января около 17:00 мск, ВСУ использовали беспилотные летательные аппараты самолётного типа.

«Два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области», - заключили в российском оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что над Чёрным морем были уничтожены шесть украинских ракет «Нептун», пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:СпецоперацияВСУБрянская ОбластьБеспилотникиПВО

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