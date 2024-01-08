Минобороны РФ: Над Брянской областью уничтожили два беспилотника ВСУ

В сообщении говорится, что инцидент произошёл 8 января около 17:00 мск, ВСУ использовали беспилотные летательные аппараты самолётного типа.

«Два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области», - заключили в российском оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что над Чёрным морем были уничтожены шесть украинских ракет «Нептун», пишут «Известия».