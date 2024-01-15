Богомаз заявил, что ВСУ обстреляли село Сушаны в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём Telegram-канале заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли село Сушаны Климовского района.

При обстреле ВСУ брянского села Подывотье пострадал один человек

Он сообщил, что, по предварительным данным, были частично повреждены несколько административных зданий, а также нарушено энергоснабжение.

«Пострадавших нет», - написал Богомаз.

Глава региона добавил, что на месте происшествия находятся экстренные и оперативные службы, стартовали восстановительные работы.

Ранее Богомаз заявил, при обстреле ВСУ двух сёл в Брянской области погиб девятилетний ребёнок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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