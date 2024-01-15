Богомаз заявил, что ВСУ обстреляли село Сушаны в Брянской области

Он сообщил, что, по предварительным данным, были частично повреждены несколько административных зданий, а также нарушено энергоснабжение.

«Пострадавших нет», - написал Богомаз.

Глава региона добавил, что на месте происшествия находятся экстренные и оперативные службы, стартовали восстановительные работы.

Ранее Богомаз заявил, при обстреле ВСУ двух сёл в Брянской области погиб девятилетний ребёнок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

