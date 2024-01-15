Богомаз заявил, что ВСУ обстреляли село Сушаны в Брянской области
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём Telegram-канале заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли село Сушаны Климовского района.
Он сообщил, что, по предварительным данным, были частично повреждены несколько административных зданий, а также нарушено энергоснабжение.
«Пострадавших нет», - написал Богомаз.
Глава региона добавил, что на месте происшествия находятся экстренные и оперативные службы, стартовали восстановительные работы.
Ранее Богомаз заявил, при обстреле ВСУ двух сёл в Брянской области погиб девятилетний ребёнок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru