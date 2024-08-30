Над четырьмя регионами уничтожили 18 беспилотников ВСУ
Восемнадцать украинских беспилотников сбили над четырьмя регионами России, передает Минобороны.
Как отметили в военном ведомстве, минувшей ночью были пресечены попытки Киева совершить террористические атаки по объектам в России.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено восемнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
Так, 11 дронов сбили над территорией Брянской области, четыре – над Калужской, два — над Крымом. Еще один беспилотник был сбит над Белгородской областью.
Ранее средства ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА над Крымом, Брянской и Белгородской областями, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru