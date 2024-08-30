Над четырьмя регионами уничтожили 18 беспилотников ВСУ

Восемнадцать украинских беспилотников сбили над четырьмя регионами России, передает Минобороны.

Как отметили в военном ведомстве, минувшей ночью были пресечены попытки Киева совершить террористические атаки по объектам в России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено восемнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Так, 11 дронов сбили над территорией Брянской области, четыре – над Калужской, два — над Крымом. Еще один беспилотник был сбит над Белгородской областью.

Ранее средства ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА над Крымом, Брянской и Белгородской областями, напоминает 360.ru.

