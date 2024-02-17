Богомаз: В Брянской области уничтожили пять беспилотников
17 февраля 202407:55
Средства противовоздушной обороны уничтожили пять дронов самолетного типа в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Пять ... аппаратов ... уничтожены над Погарским, Клинцовским и Брянским районами», — написал губернатор.
Богомаз добавил, что разрушений нет. Никто не пострадал.
Ранее глава Калужской области Владислав Шапша заявил об уничтожении над регионом семи беспилотников.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Богомаз: В Брянской области уничтожили пять беспилотников
- Над Калужской областью уничтожили еще три БПЛА
- МЧС: В здании в Ижевске ликвидировали открытое горение
- Мантуров: Выплавка стали по итогам 2023 года выросла на 5,3%
- Над Калужской областью сбили четыре беспилотника
- СМИ: Суд не будет принуждать Маска давать показания о покупке Twitter
- Гладков сообщил об уничтожении двух БПЛА в Белгородской области
- Мурашко: Значимого роста заболеваемости гриппом, COVID-19 и ОРВИ в России нет
- Ван И на встрече с Блинкеном потребовал отмены санкций США
- СМИ: Принц Гарри готов вернуться к королевским обязанностям из-за болезни отца
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru