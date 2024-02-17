Богомаз: В Брянской области уничтожили пять беспилотников

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Пять ... аппаратов ... уничтожены над Погарским, Клинцовским и Брянским районами», — написал губернатор.

Богомаз добавил, что разрушений нет. Никто не пострадал.

Ранее глава Калужской области Владислав Шапша заявил об уничтожении над регионом семи беспилотников.

