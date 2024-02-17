Над Калужской областью уничтожили еще три БПЛА

Ранее средства противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника в Людиновском районе.

«Утром на территории Людиновского района был уничтожен еще один БПЛА. Два БПЛА были уничтожены на территории Козельского района», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Шапша добавил, что пострадавших нет, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

