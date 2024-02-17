Над Калужской областью уничтожили еще три БПЛА
17 февраля 202407:39
Еще три беспилотника уничтожили над Калужской областью, сообщил глава региона Владислав Шапша.
Ранее средства противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника в Людиновском районе.
«Утром на территории Людиновского района был уничтожен еще один БПЛА. Два БПЛА были уничтожены на территории Козельского района», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Шапша добавил, что пострадавших нет, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru