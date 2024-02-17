Над Калужской областью уничтожили еще три БПЛА

Еще три беспилотника уничтожили над Калужской областью, сообщил глава региона Владислав Шапша.

Над Калужской областью сбили четыре беспилотника

Ранее средства противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника в Людиновском районе.

«Утром на территории Людиновского района был уничтожен еще один БПЛА. Два БПЛА были уничтожены на территории Козельского района», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Шапша добавил, что пострадавших нет, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:БеспилотникиПВОКалужская Область

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