Богомаз: В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ

Над территорией Трубчевского района Брянской области уничтожен беспилотный летательный аппарат, сообщил в Telegram губернатор Александр Богомаз.

Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник

Он был самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее ПВО сбила над Белгородской областью три реактивных снаряда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ВСУБеспилотники

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