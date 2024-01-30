Богомаз: В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ
30 января 202400:31
Над территорией Трубчевского района Брянской области уничтожен беспилотный летательный аппарат, сообщил в Telegram губернатор Александр Богомаз.
Он был самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее ПВО сбила над Белгородской областью три реактивных снаряда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru