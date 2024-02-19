В Брянской области уничтожили реактивный беспилотник ВСУ
Украинский реактивный беспилотник уничтожили в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал губернатор в Telegram.
По словам Богомаза, никто не пострадал, разрушений нет. Губернатор поблагодарил подразделения ПВО за работу.
Ранее Минобороны сообщило о предотвращении атаки 33 украинских дронов самолетного типа на объекты в России, пишет Ura.ru. Беспилотники перехватили и уничтожили над Калужской, Воронежской, Брянской, Белгородской, Курской областями, отмечает RT.
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