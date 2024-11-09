Богомаз: В Брянской области сбили семь беспилотников ВСУ

Семь украинских беспилотников уничтожили в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — подчеркнул губернатор.

Спустя почти полчаса Богомаз сообщил, что в регионе уничтожили еще три дрона ВСУ самолетного типа. Позже губернатор отчитался о еще трех сбитых БПЛА.

В результате атак никто не пострадал, разрушений не зарегистрировано.

Ранее средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью.

