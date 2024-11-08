Средства ПВО России сбили украинский беспилотник в Белгородской области

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщил Минобороны.

По информации ведомства, попытка Киева провести атаку с использованием беспилотного летательного аппарата была пресечена около 18:30 мск. Украинский БПЛА был сбит дежурными силами ПВО, когда он приближался к российским объектам.

Системы ПВО России уничтожили два беспилотника над Брянской областью

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

С 9 августа в регионе действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алексей Коновалов / ТАСС
ТЕГИ:ВСУУкраинаПВОБелгородская областьБеспилотники

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