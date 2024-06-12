Гладков: ВСУ разбрасывают мины в приграничной зоне Белгородской области

Украинские военные разбрасывают противопехотные мины в приграничной зоне Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Противник в десятикилометровой зоне приграничной разбрасывает противопехотные мины с сейсмодатчиками... Постараемся максимально быстро распространить сейчас видеоролики с описанием, с изображением», — рассказал губернатор.

Гладков призвал население при обнаружении опасных предметов, напоминающих военные снаряды, не приближаться к ним и вызывать полицию либо другие специальные службы.

Ранее в Шебекине под Белгородом четыре человека — три бойца самообороны и сотрудник канала «Россия 24» — подорвались на мине, одного из пострадавших госпитализировали, работника телеканала прооперировали, напоминает Ura.ru.

