Гладков: ВСУ разбрасывают мины в приграничной зоне Белгородской области
Украинские военные разбрасывают противопехотные мины в приграничной зоне Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Противник в десятикилометровой зоне приграничной разбрасывает противопехотные мины с сейсмодатчиками... Постараемся максимально быстро распространить сейчас видеоролики с описанием, с изображением», — рассказал губернатор.
Гладков призвал население при обнаружении опасных предметов, напоминающих военные снаряды, не приближаться к ним и вызывать полицию либо другие специальные службы.
Ранее в Шебекине под Белгородом четыре человека — три бойца самообороны и сотрудник канала «Россия 24» — подорвались на мине, одного из пострадавших госпитализировали, работника телеканала прооперировали, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru