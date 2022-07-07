Богомаз: Украина обстреляла село Некислицы в Брянской области
7 июля 202200:22
Войска Украины обстреляли приграничное село Некислица в Брянской области, сообщил в своем в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.
По его словам, жертв и пострадавших нет. В результате атаки объекты жизнедеятельности и жилые строения не повреждены. На месте работают оперативные службы.
Ранее украинские военные обстреляли село Зерново в Брянской области. Было зафиксировано 18 обстрелов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru