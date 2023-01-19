Богомаз сообщил об очередной атаке ВСУ по территории Брянской области
Система противовоздушной обороны отразила удар украинских силовиков по территории Унечского района Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Сегодня ночью украинские националисты нанесли ракетный удар по территории Унечского района. Системой ПВО ВС РФ атака была отражена», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Как отметил Богомаз, разрушений нет, никто не пострадал, пишет РИА ФАН.
На минувшей неделе силы ПВО сбили украинскую ракету «Точка У» над Клинцовским районом Брянской области, напоминает телеканал «360».
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