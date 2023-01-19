Богомаз сообщил об очередной атаке ВСУ по территории Брянской области

Система противовоздушной обороны отразила удар украинских силовиков по территории Унечского района Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

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«Сегодня ночью украинские националисты нанесли ракетный удар по территории Унечского района. Системой ПВО ВС РФ атака была отражена», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Как отметил Богомаз, разрушений нет, никто не пострадал, пишет РИА ФАН.

На минувшей неделе силы ПВО сбили украинскую ракету «Точка У» над Клинцовским районом Брянской области, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: Страница губернатора Брянской области / vk.com/avbogomaz
ТЕГИ:ПВОВСУОбстрелБрянская Область
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