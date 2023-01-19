Богомаз сообщил об очередной атаке ВСУ по территории Брянской области

«Сегодня ночью украинские националисты нанесли ракетный удар по территории Унечского района. Системой ПВО ВС РФ атака была отражена», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Как отметил Богомаз, разрушений нет, никто не пострадал, пишет РИА ФАН.

На минувшей неделе силы ПВО сбили украинскую ракету «Точка У» над Клинцовским районом Брянской области, напоминает телеканал «360».

