Собянин: В Истринском городском округе отразили атаку беспилотника
7 октября 202305:27
Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника в Истринском городском округе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал глава столицы в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, разрушений и пострадавших на месте падения обломков дрона нет. В районе ЧП работают экстренные службы.
Ранее ПВО уничтожила украинский беспилотник в 10 километрах от побережья Крыма, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru