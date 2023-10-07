Собянин: В Истринском городском округе отразили атаку беспилотника

Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника в Истринском городском округе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Минобороны: силы ПВО уничтожили беспилотник в 10 км от Крыма

«Отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал глава столицы в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших на месте падения обломков дрона нет. В районе ЧП работают экстренные службы.

Ранее ПВО уничтожила украинский беспилотник в 10 километрах от побережья Крыма, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:БеспилотникиМоскваСергей Собянин

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