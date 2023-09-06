Богомаз: Над Брянской областью сбили украинский БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Беспилотник сбили из стрелкового оружия в Белгородской области

«Пресечена атака украинских террористов. Над Навлинским районом сбит беспилотный летательный аппарат», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Никто не пострадал, разрушений нет, отмечает РЕН ТВ. На месте инцидента работают оперативные и экстренные службы.

Ранее Минобороны сообщило, что над Брянской областью был уничтожен дрон самолетного типа, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:БеспилотникиПВОБрянская Область

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