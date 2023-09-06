Богомаз: Над Брянской областью сбили украинский БПЛА
6 сентября 202307:27
Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Пресечена атака украинских террористов. Над Навлинским районом сбит беспилотный летательный аппарат», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Никто не пострадал, разрушений нет, отмечает РЕН ТВ. На месте инцидента работают оперативные и экстренные службы.
Ранее Минобороны сообщило, что над Брянской областью был уничтожен дрон самолетного типа, напоминает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru