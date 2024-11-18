Богомаз: 26 БПЛА сбиты над Брянской областью

Российские силы ПВО уничтожили 26 беспилотников Вооруженных сил Украины самолетного типа над территорией Брянской области, сообщил в Telegram губернатор Александр Богомаз.

Украинский беспилотник сбит над Орловской областью

Беспилотники были самолетного типа. Глава региона призвал соблюдать меры безопасности.

Ранее над пятью регионами России уничтожили 34 украинских БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ВСУБеспилотники

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