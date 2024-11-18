Богомаз: 26 БПЛА сбиты над Брянской областью
18 ноября 202403:02
Российские силы ПВО уничтожили 26 беспилотников Вооруженных сил Украины самолетного типа над территорией Брянской области, сообщил в Telegram губернатор Александр Богомаз.
Беспилотники были самолетного типа. Глава региона призвал соблюдать меры безопасности.
Ранее над пятью регионами России уничтожили 34 украинских БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru