Боец подразделения «Орлан» погиб в результате обстрела Белгородской области
Боец подразделения «Орлан» погиб при исполнении боевых задач в посёлке Красная Яруга, который подвергся обстрелу со стороны украинской армии. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, полученные мужчиной ранения оказались несовместимы с жизнью, он скончался до приезда бригады скорой помощи.
«От лица всех жителей Белгородской области и от себя лично выражаю самые искренние слова соболезнования его родным и близким», - написал он.
Ранее Гладков заявил, что в Краснояружском районе в результате удара украинского беспилотника был ранен водитель грузового автомобиля, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru