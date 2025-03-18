Боец подразделения «Орлан» погиб в результате обстрела Белгородской области

По его словам, полученные мужчиной ранения оказались несовместимы с жизнью, он скончался до приезда бригады скорой помощи.

«От лица всех жителей Белгородской области и от себя лично выражаю самые искренние слова соболезнования его родным и близким», - написал он.

Ранее Гладков заявил, что в Краснояружском районе в результате удара украинского беспилотника был ранен водитель грузового автомобиля, сообщает «Свободная пресса».

