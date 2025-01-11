Boeing 767 авиакомпании UTair экстренно садится в Москве
11 января 202514:50
Лайнер Boeing 767 авиакомпании UTair Москва — Дубай совершает аварийную посадку в столичном аэропорту Внуково.
Самолет с 240 людьми на борту развернулся около Баку по техническим причинам.
По данным Telegram-канала Mash, причиной экстренной посадки может быть протечка гидравлической жидкости во время полета.
UPD: Самолет благополучно приземлился.
Ранее, 7 января, Boeing 737 той же авиакомпании, направлявшийся из Санкт-Петербурга в Самарканд, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Внуково, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Три человека погибли при перестрелке в кафе в Сухуме
- Мёллинг: Запад обсуждает отправку военных на Украину в случае перемирия
- Черные ящики самолета Jeju Air прекратили запись за четыре минуты до крушения
- Уголовное дело по факту теракта возбуждено после атаки БПЛА на многоэтажки под Тамбовом
- Boeing 767 авиакомпании UTair экстренно садится в Москве
- В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
- Временные ограничения на посадку и вылет самолетов ввели в аэропортах Ульяновска и Самары
- В Крыму сообщили о массированной DDoS-атаке на крупных операторов связи
- ВСУ на курском направлении за сутки потеряли около 240 военных
- В Крыму выявили 13 новых очагов загрязнения нефтепродуктами
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru