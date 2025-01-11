Boeing 767 авиакомпании UTair экстренно садится в Москве

Самолет с 240 людьми на борту развернулся около Баку по техническим причинам.



По данным Telegram-канала Mash, причиной экстренной посадки может быть протечка гидравлической жидкости во время полета.

UPD: Самолет благополучно приземлился.

Ранее, 7 января, Boeing 737 той же авиакомпании, направлявшийся из Санкт-Петербурга в Самарканд, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Внуково, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

