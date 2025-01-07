В прокуратуре назвали причину экстренной посадки самолета во Внуково
Причиной экстренной посадки самолёта авиакомпании Utair, летевшего из Санкт-Петербурга в Самарканд, стала техническая неисправность стабилизатора правого двигателя. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Уточняется, что инцидент произошёл 7 января, лайнер совершил посадку в московском аэропорту Внуково. Пассажиры и экипаж не пострадали.
«Сургутской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка», - говорится в сообщении ведомства.
Ранее в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре заявили, что летевший из Томска в таиландский Пхукет самолёт авиакомпании Azur Air совершил посадку в Новосибирске из-за технической неисправности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru