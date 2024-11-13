Блогеру-сыроеду Лютому ужесточили приговор по делу о гибели сына до 10 лет

Суд ужесточил приговор блогеру-сыроеду Максиму Лютому с 8 до 10 лет лишения свободы по уголовному делу о гибели его сына. Об этом говорится в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

В апреле Лазаревский районный суд Сочи признал Лютого виновным в смерти сына и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы.