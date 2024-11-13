Блогеру-сыроеду Лютому ужесточили приговор по делу о гибели сына до 10 лет
Суд ужесточил приговор блогеру-сыроеду Максиму Лютому с 8 до 10 лет лишения свободы по уголовному делу о гибели его сына. Об этом говорится в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.
В апреле Лазаревский районный суд Сочи признал Лютого виновным в смерти сына и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы.
Однако сейчас апелляционная инстанция изменила приговор, усилив наказание до 10 лет колонии.
В сентябре 2023 года мать скончавшегося от истощения в Сочи младенца, отцом которого является Лютый, приговорили к двум годам исправительных работ.
Следствие установило, что сожители проживали в съемном жилье в поселке Вардане. Женщина в феврале 2023 года родила ребенка дома, в органах ЗАГС его не регистрировали. Отец младенца лишал его возможности принимать пищу, а также обливал холодной водой. В результате в марте мальчик умер.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru