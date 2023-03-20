СМИ: Блогер-сыроед Лютый не признает вину в смерти сына

Блогер Максим Лютый, сын которого умер от истощения, до сих пор не признал свою вину, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его данным, блогер не кормил младенца, пытаясь таким образом приучить его к сыроедству. При этом неизвестно, пыталась ли мать малыша как-то изменить ситуацию.