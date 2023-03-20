СМИ: Блогер-сыроед Лютый не признает вину в смерти сына
Блогер Максим Лютый, сын которого умер от истощения, до сих пор не признал свою вину, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По его данным, блогер не кормил младенца, пытаясь таким образом приучить его к сыроедству. При этом неизвестно, пыталась ли мать малыша как-то изменить ситуацию.
Накануне Лазаревский райсуд арестовал Лютого, который позиционирует себя в соцсетях как тренер личностного роста. Он заключен под стражу на два месяца по статье об истязании младенца. 33-летней матери ребенка предъявили обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности и арестовали ее на 10 суток.
Малыш родился 11 февраля 2023 года в поселке Вардане Краснодарского края, его не зарегистрировали в ЗАГСе и не приносили на осмотр в больницу, напоминает «Коммерсантъ». Отец несколько раз оставлял ребенка без еды на целые сутки, после чего он стал себя чувствовать хуже и умер 8 марта.
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