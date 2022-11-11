Мосгорсуд утвердил высылку блогера Неколгая из России

Московский городской суд оставил постановление Пресненского районного суда Москвы в отношении блогера Николая Лебедева, который известен под псевдонимом Некоглая, о его депортации.

Ранее блогера Некоглая задержали в Москве 9 ноября. Накануне Лига безопасного интернета, возглавляемая Екатериной Мизулиной, заявила, что обратилась в Генпрокуратуру и МВД с требованием проверить действия блогера на признаки преступления по ст. 280.3 УК («Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил»). Поводом стал опубликованный в TikTok ролик Некоглая с аллюзией на видео с российским солдатом, на которого сбрасывают гранаты с дрона.

Блогер Некоглай гражданин Молдавии. Его задержали до выяснения личности, так как он отказался предоставить полицейским свой паспорт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

