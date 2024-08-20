Суд в Петербурге арестовал 12 человек за хулиганство после конфликта таксистов
В Санкт-Петербурге суд арестовал 12 человек после инцидента, связанного с мелким хулиганством среди таксистов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Приморский районный суд Санкт-Петербурга привлек 12 человек к административной ответственности за мелкое хулиганство по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Из них 10 человек были приговорены к аресту на 1 сутки, а двое — на 3 суток.
29 августа на Комендантском проспекте произошел конфликт среди таксистов, в котором участвовали мигранты. На место инцидента прибыли общественные активисты, стремившиеся выяснить причины, по которым группа приезжих мешала работе местных водителей.
По информации городского управления СК, сотрудники полиции без оснований задержали активистов, прибывших для разбирательства, передает «Радиоточка НСН».
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