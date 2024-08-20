Суд в Петербурге арестовал 12 человек за хулиганство после конфликта таксистов

В Санкт-Петербурге суд арестовал 12 человек после инцидента, связанного с мелким хулиганством среди таксистов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга привлек 12 человек к административной ответственности за мелкое хулиганство по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Из них 10 человек были приговорены к аресту на 1 сутки, а двое — на 3 суток.