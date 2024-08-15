Гражданин США арестован в Москве за применение насилия к сотруднице полиции

Гражданин Соединённых Штатов Америки Джозеф Татер отправлен в следственный изолятор по уголовному делу о применении насилия к сотруднице МВД. Решение об аресте вынес Мещанский районный суд российской столицы по просьбе следствия.

При этом судебная инстанция отказала обвиняемому и его защите в ходатайстве об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Днём ранее суд назначил Татеру административное наказание в виде 15 суток ареста по административной статье за мелкое хулиганство.

Ранее стало известно, что американца доставили в отделение полиции в Москве ночью 12 августа за скандал в гостинице, где он отказался предоставлять документы о месте проживания. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в отделении он ударил сотрудницу правоохранительных органов.

