Гражданин США арестован в Москве за применение насилия к сотруднице полиции
Гражданин Соединённых Штатов Америки Джозеф Татер отправлен в следственный изолятор по уголовному делу о применении насилия к сотруднице МВД. Решение об аресте вынес Мещанский районный суд российской столицы по просьбе следствия.
При этом судебная инстанция отказала обвиняемому и его защите в ходатайстве об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Днём ранее суд назначил Татеру административное наказание в виде 15 суток ареста по административной статье за мелкое хулиганство.
Ранее стало известно, что американца доставили в отделение полиции в Москве ночью 12 августа за скандал в гостинице, где он отказался предоставлять документы о месте проживания. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в отделении он ударил сотрудницу правоохранительных органов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru