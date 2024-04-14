Блогер Портнягин подозревается в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег
Следствие подозревает, что блогер и бизнес-коуч Дмитрий Портнягин уклонялся от уплаты налогов и занимался отмыванием денег в особо крупном размере. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.
«Портнягин проходит подозреваемым по ч. 2 ст. 198 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере») и п. «б» ч. 4 ст. 174 УК («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем в особо крупном размере»)», — цитирует источника издание.
По предварительной информации, Тверской суд Москвы на заседании 15 апреля изберет подозреваемому меру пресечения.
Издание сообщает, что адвокат Портнягина Евгений Грицков не стал комментировать выдвинутое обвинение и раскрывать место нахождения Потрнягина.
Ранее задержанного в Ростове-на-Дону блогера Дмитрия Портнягина доставили на допрос в Следственный комитет в Московский регион, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
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