Блогер Портнягин подозревается в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег

Следствие подозревает, что блогер и бизнес-коуч Дмитрий Портнягин уклонялся от уплаты налогов и занимался отмыванием денег в особо крупном размере. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

«СВО по-честному»: Милонов посоветовал блогеру Портнягину готовиться «на вход»

«Портнягин проходит подозреваемым по ч. 2 ст. 198 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере») и п. «б» ч. 4 ст. 174 УК («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем в особо крупном размере»)», — цитирует источника издание.

По предварительной информации, Тверской суд Москвы на заседании 15 апреля изберет подозреваемому меру пресечения.

Издание сообщает, что адвокат Портнягина Евгений Грицков не стал комментировать выдвинутое обвинение и раскрывать место нахождения Потрнягина.

Ранее задержанного в Ростове-на-Дону блогера Дмитрия Портнягина доставили на допрос в Следственный комитет в Московский регион, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Telegram-канал Портнягина
ТЕГИ:Уголовное ДелоНалогиБлогер

Горячие новости

Все новости

партнеры