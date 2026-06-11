СМИ: Елена Булукова покинула должность гендиректора МХАТ им. Горького
Заслуженный деятель искусств РФ Елена Булукова покинула пост гендиректора МХАТ имени Горького. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.
Булукова была назначена на эту должность в октябре 2025 года.
«Елена Николаевна больше не является генеральным директором... Она оставила пост», - указал источник агентства.
Ранее театральный критик Ольга Галахова заявила «Радиоточке НСН», что возможное назначение Ларисы Вильясте на пост гендиректора МХАТ имени Горького является сомнительным решением, так как Булукова — гораздо более грамотный и заслуженный руководитель.
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