СМИ: Елена Булукова покинула должность гендиректора МХАТ им. Горького

Заслуженный деятель искусств РФ Елена Булукова покинула пост гендиректора МХАТ имени Горького. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

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Булукова была назначена на эту должность в октябре 2025 года.

«Елена Николаевна больше не является генеральным директором... Она оставила пост», - указал источник агентства.

Ранее театральный критик Ольга Галахова заявила «Радиоточке НСН», что возможное назначение Ларисы Вильясте на пост гендиректора МХАТ имени Горького является сомнительным решением, так как Булукова — гораздо более грамотный и заслуженный руководитель.

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ФОТО: ТАСС
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