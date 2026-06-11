Вассерман опасается неверных трактовок в фильме о Григории Перельмане

Депутат Госдумы считает, что математик Перельман заслужил экранизацию биографии, сам же Вассерман скромно заявил, что фильма о себе не хочет.

Новый фильм «Витринный экземпляр» о петербургском ученом Григории Перельмане может стать очень популярным у российской публики, если только создатели фильма не разбавят его своими представлениями о поступках Перельмана. Об этом НСН заявил депутат Госдумы и член комитета по просвещению Анатолий Вассерман.

В интернете появился первый отрывок из биографической драмы «Витринный экземпляр» о Перельмане. Роль математика исполнил актер Марк Эйдельштейн. По мнению Вассермана, новая лента будет интересна широкому зрителю.

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«О Перельмане знают практически все, потому что он совершил поступок, уж очень выходящий из привычных рамок, — отказался от премии в миллион долларов, учрежденной за решение весьма сложной математической задачи, и это решение сделало его всемирно знаменитым, хотя я не считаю его безупречным. Фильм будет интересен очень многим при условии, что создатели фильма постараются отразить личность самого Перельмана, а не свои представления о том, что они бы делали на его месте. Этим грешат очень многие авторы биографий. Перельман преуспел в математике, потому что настолько сконцентрирован на своей работе, что о заработках попросту не думает. Я в свое время предположил, что Перельман боялся, что не удержится от изменений своего образа жизни, когда к нему попадут большие деньги, а эти изменения, скорее всего, помешают его работе. Так что я очень опасаюсь за качество этого фильма, но если он получится хорошим, то смотреть его будут многие с удовольствием», — сказал Вассерман.

Собеседник НСН признался, что пока ему никто не предлагал снять о нем фильм.

«Пока никто мне таких предложений не делал, я не уверен, что можно снять обо мне действительно интересный фильм, поскольку большая часть моих приключений — приключения духа. Я не совершал каких-то ярких и впечатляющих действий, я просто постоянно и напряженно работаю. Эту работу понять и оценить со стороны довольно трудно. Те редкие эпизоды телевизионных игр, в которых я участвовал, — тоже следствие того, что я по меньшей мере шестьдесят лет постоянно и очень напряженно работаю головой», — подытожил он.

Ранее Вассерман заявил, что отсутствие у молодежи ряда навыков и умений, которые есть у старших, не говорит о деградации новых поколений. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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