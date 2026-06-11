Вассерман опасается неверных трактовок в фильме о Григории Перельмане
Депутат Госдумы считает, что математик Перельман заслужил экранизацию биографии, сам же Вассерман скромно заявил, что фильма о себе не хочет.
Новый фильм «Витринный экземпляр» о петербургском ученом Григории Перельмане может стать очень популярным у российской публики, если только создатели фильма не разбавят его своими представлениями о поступках Перельмана. Об этом НСН заявил депутат Госдумы и член комитета по просвещению Анатолий Вассерман.
В интернете появился первый отрывок из биографической драмы «Витринный экземпляр» о Перельмане. Роль математика исполнил актер Марк Эйдельштейн. По мнению Вассермана, новая лента будет интересна широкому зрителю.
«О Перельмане знают практически все, потому что он совершил поступок, уж очень выходящий из привычных рамок, — отказался от премии в миллион долларов, учрежденной за решение весьма сложной математической задачи, и это решение сделало его всемирно знаменитым, хотя я не считаю его безупречным. Фильм будет интересен очень многим при условии, что создатели фильма постараются отразить личность самого Перельмана, а не свои представления о том, что они бы делали на его месте. Этим грешат очень многие авторы биографий. Перельман преуспел в математике, потому что настолько сконцентрирован на своей работе, что о заработках попросту не думает. Я в свое время предположил, что Перельман боялся, что не удержится от изменений своего образа жизни, когда к нему попадут большие деньги, а эти изменения, скорее всего, помешают его работе. Так что я очень опасаюсь за качество этого фильма, но если он получится хорошим, то смотреть его будут многие с удовольствием», — сказал Вассерман.
Собеседник НСН признался, что пока ему никто не предлагал снять о нем фильм.
«Пока никто мне таких предложений не делал, я не уверен, что можно снять обо мне действительно интересный фильм, поскольку большая часть моих приключений — приключения духа. Я не совершал каких-то ярких и впечатляющих действий, я просто постоянно и напряженно работаю. Эту работу понять и оценить со стороны довольно трудно. Те редкие эпизоды телевизионных игр, в которых я участвовал, — тоже следствие того, что я по меньшей мере шестьдесят лет постоянно и очень напряженно работаю головой», — подытожил он.
Ранее Вассерман заявил, что отсутствие у молодежи ряда навыков и умений, которые есть у старших, не говорит о деградации новых поколений. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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